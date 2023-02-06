Толчки после турецкого землетрясения ощутили даже в Сочи

Небольшие толчки-отголоски после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи. Об этом сообщила руководитель сейсмологической станции города-курорта Елена Карпович. По её словам, на участке от Сириуса до Центрального района мощность форшоков составляла два-три балла.

"Это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Карпович добавила, что небольшие толчки могут продолжаться до тех пор, пока вся энергия не выйдет.