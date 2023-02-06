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6 февраля, 13:13

Толчки после турецкого землетрясения ощутили даже в Сочи

Сейсмолог Карпович: Отголоски турецкого землетрясения докатились до Сочи

Небольшие толчки-отголоски после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи. Об этом сообщила руководитель сейсмологической станции города-курорта Елена Карпович. По её словам, на участке от Сириуса до Центрального района мощность форшоков составляла два-три балла.

"Это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично", приводит слова эксперта РИА "Новости".

Карпович добавила, что небольшие толчки могут продолжаться до тех пор, пока вся энергия не выйдет.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек

Число погибших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года, а геофизик сравнил его мощность со 130 атомными бомбами.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Марина Калегина

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