Толчки после турецкого землетрясения ощутили даже в Сочи
Сейсмолог Карпович: Отголоски турецкого землетрясения докатились до Сочи
Небольшие толчки-отголоски после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи. Об этом сообщила руководитель сейсмологической станции города-курорта Елена Карпович. По её словам, на участке от Сириуса до Центрального района мощность форшоков составляла два-три балла.
"Это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично", — приводит слова эксперта РИА "Новости".
Карпович добавила, что небольшие толчки могут продолжаться до тех пор, пока вся энергия не выйдет.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года, а геофизик сравнил его мощность со 130 атомными бомбами.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов