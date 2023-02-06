Исследователи обнаружили главное отличие советских мультфильмов от современных

Советская мультипликация отличается от современной отстранённой либо наставнической ролью взрослого. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала культуролог Татьяна Лефман. По её словам, в новых мультфильмах взрослые персонажи познают мир вместе с ребёнком, а раньше этого принято не было.

Исследователь обратила внимание, что в 60-х годах мультипликация изображала беззаботное счастливое детство, в котором маленький человек не задумывается о важных вопросах. В 70-е ситуация меняется, и герои мультфильмов потихоньку начинают размышлять, впервые затрагивают философские вопросы, к примеру, о том, что такое счастье. Характерно, что при этом в послевоенных мультфильмах отсутствует роль отца, а мать если и появлялась, то зачастую оставалась за кадром.

"Тем не менее, если взрослый появлялся в анимации в 60-е, 70-е, 80-е, он всегда являлся как бы носителем определённого уникального знания о мире, который передавал ребёнку. А вот в современной анимации взрослый и ребёнок обучаются наравне, и даже в какой-то момент ребёнок оказывается проворнее, умнее даже где-то и может какую-то информацию передать взрослому", — объяснила Лефман.

Она привела пример из "Фиксиков", где реализуются сразу две разные модели: персонаж Дедуса — это такой гуру, который владеет знанием и его передаёт. А вот семья Димдимыча — это другой тип взаимодействия, где даже взрослые могут спрашивать совета у ребёнка.

"В "Смешариках" ребёнок и взрослый тоже взаимодействуют на равных, они садятся за стол и обсуждают проблемы и темы, причём нет секретов между миром взрослого и миром ребёнка", — говорит культуролог.