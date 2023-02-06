Исследователи обнаружили главное отличие советских мультфильмов от современных
Культуролог Лефман: В современной анимации взрослый и ребёнок познают мир наравне, а в СССР такого не было
Фото © ТАСС / Александр Курляндский, Аркадий Хайт, Феликс Камов; "Фиксики", режиссёр Василий Бедошвили, сценаристы Юрий Исаков, Александр Каряев / Kinopoisk.ru
Советская мультипликация отличается от современной отстранённой либо наставнической ролью взрослого. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала культуролог Татьяна Лефман. По её словам, в новых мультфильмах взрослые персонажи познают мир вместе с ребёнком, а раньше этого принято не было.
Исследователь обратила внимание, что в 60-х годах мультипликация изображала беззаботное счастливое детство, в котором маленький человек не задумывается о важных вопросах. В 70-е ситуация меняется, и герои мультфильмов потихоньку начинают размышлять, впервые затрагивают философские вопросы, к примеру, о том, что такое счастье. Характерно, что при этом в послевоенных мультфильмах отсутствует роль отца, а мать если и появлялась, то зачастую оставалась за кадром.
"Тем не менее, если взрослый появлялся в анимации в 60-е, 70-е, 80-е, он всегда являлся как бы носителем определённого уникального знания о мире, который передавал ребёнку. А вот в современной анимации взрослый и ребёнок обучаются наравне, и даже в какой-то момент ребёнок оказывается проворнее, умнее даже где-то и может какую-то информацию передать взрослому", — объяснила Лефман.
Она привела пример из "Фиксиков", где реализуются сразу две разные модели: персонаж Дедуса — это такой гуру, который владеет знанием и его передаёт. А вот семья Димдимыча — это другой тип взаимодействия, где даже взрослые могут спрашивать совета у ребёнка.
"В "Смешариках" ребёнок и взрослый тоже взаимодействуют на равных, они садятся за стол и обсуждают проблемы и темы, причём нет секретов между миром взрослого и миром ребёнка", — говорит культуролог.
Ранее психолог рассказала о недетских проблемах персонажей "Чебурашки". Специалист заявила об акценте мультфильма на взрослой аудитории. К примеру, не имеющая возможности часто видеться с внучкой Соней Римма потакает желаниям девочки, упуская правильный вектор воспитания. Не без проблем и семья Гены: дочь Татьяна, внук Гриша и зять Анатолий, который пытается воссоединить родных. Татьяна сталкивается с предательством родного отца, который не справился с потерей жены и отдал дочь в другую семью.