Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди — юрист и адвокат Роберт Кеннеди – младший — заявил, что миллиарды долларов, выделенные американскими налогоплательщиками в помощь украинцам, не покидают пределы Штатов и поступают военным подрядчикам. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале журналистки Ким Айверсен.

"Деньги направляются на Украину и отскакивают обратно, даже не покидая Соединённые Штаты. Прямо в General Dynamics, прямо в Boeing и ко всем военным подрядчикам и компаниям по производству оборудования", — сказал Кеннеди-младший, подчеркнув, что это привело к инфляции в стране.

По его мнению, американские власти планировали "напечатать" 100 миллиардов долларов на поддержку Киева, но в действительности у Вашингтона не было столько денег, из-за чего простым гражданам пришлось расплачиваться налогами.