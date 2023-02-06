Спасатели МЧС России отправляются в пострадавшую от землетрясения Сирию

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, по итогам которого лидеры стран договорились, что спасатели МЧС РФ вылетят в республику для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения.

"В ходе телефонного разговора с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлёкшего многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В свою очередь Асад принял это предложение, и в ближайшее время российские спасатели вылетят в Сирию.