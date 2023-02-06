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6 февраля, 13:42

Спасатели МЧС России отправляются в пострадавшую от землетрясения Сирию

Кремль: Российские спасатели вылетают в Сирию для помощи после землетрясения

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, по итогам которого лидеры стран договорились, что спасатели МЧС РФ вылетят в республику для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения.

"В ходе телефонного разговора с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлёкшего многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В свою очередь Асад принял это предложение, и в ближайшее время российские спасатели вылетят в Сирию.

Читатели Лайфа сняли на видео повторное землетрясение в турецком Мерсине

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Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. В Турции жертвами удара стихии стало 1014 человек. В соседней Сирии, где также ощущались мощные подземные толчки, погибло 403 человека, ещё 1284 пострадало.

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ТАСС / Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю

Артур Белкин

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