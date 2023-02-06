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6 февраля, 13:35

Бывший игрок "Челси" Кристиан Атсу оказался под завалами после землетрясения в Турции

<p>Обложка © Getty Images / Serena Taylor / Newcastle United</p>

Обложка © Getty Images / Serena Taylor / Newcastle United

Ганский футболист, бывший игрок "Челси" и полузащитник турецкого клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу пропал под завалами после землетрясения в Турции. Вместе с ним также ищут тренера клуба Танера Савута, сообщает турецкое издание Star.

Из-под завалов вытащили футболистов Бурака Оксюза и Бертуга Йылдырыма. Их состояние удовлетворительное. Также спасены двое сотрудников технической команды клуба.

Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Ранее футбольный клуб "Хатайспор" сообщил, что не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу.

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр был в 26 километрах от города Газиантеп с населением более миллиона человек. Число погибших в результате землетрясения возросло до 1014. Лайф публиковал трогательные видео спасения детей после землетрясения. Катаклизм затронул и Сирию: по последним данным, там погибло 403 человека, а подземные толчки повредили цитадель Алеппо и замок крестоносцев Маркаб.

Илья Суриков

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