Бывший игрок "Челси" Кристиан Атсу оказался под завалами после землетрясения в Турции

Ганский футболист, бывший игрок "Челси" и полузащитник турецкого клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу пропал под завалами после землетрясения в Турции. Вместе с ним также ищут тренера клуба Танера Савута, сообщает турецкое издание Star.

Из-под завалов вытащили футболистов Бурака Оксюза и Бертуга Йылдырыма. Их состояние удовлетворительное. Также спасены двое сотрудников технической команды клуба.