"Будем петь и пить за любовь": Николаев анонсировал гастроли после сообщений о госпитализации с инфарктом
Игорь Николаев анонсировал гастроли после сообщений о госпитализации с инфарктом
Народный артист России Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками из собственной гостиной после сообщений о госпитализации с инфарктом. Музыкант опубликовал в микроблоге ролик, в котором он на рояле сыграл пару аккордов популярного хита "Выпьем за любовь" и анонсировал гастрольный тур по России.
Николаев анонсировал гастроли после сообщений о госпитализации с инфарктом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_nikolaev_music
"Запахло весной, март уже скоро, а значит, что мои гастроли начнутся 4 марта в городе Екатеринбурге, ну и дальше поехали по маршруту Тольятти – Димитровград – Саранск – Ульяновск – Пенза – Балаково. В общем, целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь", — обратился 63-летний Николаев к поклонникам.
Ценители творчества артиста были крайне рады видеть его в добром здравии. Однако многие считают, что Николаев весьма поторопился с гастролями, так как ещё недавно СМИ сообщали тревожные новости о его состоянии.
О том, что Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт, сообщал Mash 31 января. Также утверждалось, что артисту провели операцию на сердце. При этом сам певец опроверг сообщения о своей госпитализации. Он заявил, что проходит обследование и с ним всё в порядке.
ТАСС / Сергей Бобылёв