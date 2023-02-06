"Будем петь и пить за любовь": Николаев анонсировал гастроли после сообщений о госпитализации с инфарктом

Народный артист России Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками из собственной гостиной после сообщений о госпитализации с инфарктом. Музыкант опубликовал в микроблоге ролик, в котором он на рояле сыграл пару аккордов популярного хита "Выпьем за любовь" и анонсировал гастрольный тур по России.

Николаев анонсировал гастроли после сообщений о госпитализации с инфарктом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_nikolaev_music

"Запахло весной, март уже скоро, а значит, что мои гастроли начнутся 4 марта в городе Екатеринбурге, ну и дальше поехали по маршруту Тольятти – Димитровград – Саранск – Ульяновск – Пенза – Балаково. В общем, целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь", — обратился 63-летний Николаев к поклонникам.