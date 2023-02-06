Захарова высмеяла Зеленского за несостоявшийся рэп на "Сан-Ремо"
Представитель МИД Захарова поиронизировала над тем, что речь Зеленского не прозвучит на фестивале "Сан-Ремо"
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла планы президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением на итальянском музыкальном фестивале "Сан-Ремо". Идея, кстати, не увенчалась успехом: на конкурсе речь политика не покажут, но, возможно, зачитают в виде текста. И, по словам Захаровой, очень зря.
"Ну, не знаю. Вдруг выиграл бы в этом песенном конкурсе с рэпом?" — поиронизировала она в своём телеграм-канале.
Лайф уже писал, что с начала российской специальной военной операции на Западе стало модным предоставлять слово Зеленскому на любых площадках. Так, в апреле 2022 года украинский политик выступил на "Грэмми", что было бы недостижимо для него в бытность актёром. А вот на прошлогодней церемонии вручения кинематографической премии "Оскар" Зеленскому выступить не дали, хотя об этом американскую киноакадемию просил лично актёр и режиссёр Шон Пенн. А в конце прошлого года ФИФА отказала президенту Украины, который хотел выступить с обращением перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре.
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