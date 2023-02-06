Захарова высмеяла Зеленского за несостоявшийся рэп на "Сан-Ремо"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла планы президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением на итальянском музыкальном фестивале "Сан-Ремо". Идея, кстати, не увенчалась успехом: на конкурсе речь политика не покажут, но, возможно, зачитают в виде текста. И, по словам Захаровой, очень зря.