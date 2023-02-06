Заслуженный артист РФ Виктор Цымбал скончался в возрасте 73 лет

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Виктор Александрович Цымбал умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодёжного театра. Там добавили, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

"6 февраля ушёл из жизни заслуженный артист России Виктор Александрович Цымбал <...> Светлая вам память, Виктор Александрович! Спасибо за любовь и преданность Молодёжному театру. Помним! Скорбим!" — говорится в сообщении.

Виктор Александрович родился 27 марта 1949 года. В 1971-м он окончил Омскую драматическую студию, а в 1988-м — ГИТИС. Начиная с 1981 года Цымбал работал в РАМТ. Более чем за 40 лет он исполнил свыше полусотни ролей: Тенардье ("Отверженные"), Бригелла ("Любовь к трём апельсинам"), Кент ("Король Лир"), Лоренцо ("Ромео и Джульетта"), Филиппо Строцци ("Лоренцаччо") и другие. С 2000 года Цымбал занимал должность помощника художественного руководителя по труппе в РАМТ.