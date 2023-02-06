Умер основоположник современной биоэнергетики академик Владимир Скулачёв

Российский учёный, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова и основоположник современной биоэнергетики академик Владимир Скулачёв умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Всемирно известный и уважаемый учёный, он был основателем факультета биоинженерии и биоинформатики и бессменным его лидером, он стоял у истоков создания Института физико-химической биологии имени Белозерского, продвигал его и заботился о его успешном функционировании, создал и успешно руководил крупнейшим инновационным биомедицинским проектом в России "Практическое применение ионов Скулачёва", направленным на разработку митохондриально-адресованных технологий и препаратов для борьбы с биологическим старением и возрастзависимыми патологиями", — отмечается в сообщении.

Именно Скулачёв описал явление межмембранного переноса электронов, обнаружил эффект терморегуляторного разобщения окисления и фосфорилирования, открыл новый тип энергетики живых организмов — "натриевый цикл" и сделал множество других вкладов в мировую науку. По мнению ряда его коллег, Скулачёв заслуживал Нобелевскую премию.

"Мы все знали его как искреннего, чуткого, жизнерадостного человека с открытой душой и добрым сердцем, всегда готового помочь и поддержать в трудную минуту. Мы всегда будем помнить тот свет, ту улыбку, доброту и мудрость, что он неизменно дарил всем нам", — отметил ректор МГУ им М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.