Сейсмолог не исключил новых восьмибалльных толчков в Турции

В Турции могут повториться восьмибалльные толчки после мощного землетрясения, произошедшего ночью. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил директор института теории прогноза землетрясений Пётр Шебалин.

"Скорее всего, они (толчки. — Прим. Лайфа) уже не будут такими сильными, как те, что мы уже видели, однако опасность в себе они всё ещё несут. При такой амплитуде землетрясения могут быть порядка восьми баллов, поэтому, если они вновь произойдут вблизи населённых пунктов, это опять может повлечь за собой разрушения и человеческие жертвы", — отметил он.

Эпицентр стихии был зафиксирован в 30 километрах от города Газиантеп и в 110 километрах от сирийского Алеппо. По словам эксперта, таких сильных землетрясений в этом месте не было уже почти сто лет. Специалист уточнил, что данные события являются следствием движения Анатолийской тектонической плиты, которая "идёт на запад".

Шебалин считает, что землетрясение в этом регионе было предугадано, но точное время и дату бедствия предсказать было невозможно. Дело в том, что такие прогнозы делаются на пять лет и их нельзя использовать для предупреждения населения, ведь речь идёт об огромных территориях и большом периоде, заключил Шебалин.