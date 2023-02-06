Сейсмолог не исключил новых восьмибалльных толчков в Турции
Сейсмолог Шебалин предупредил, что мощные подземные толчки в Турции могут повториться
Последствия землетрясения в Турции. Обложка © Twitter / Bağzı Haber
В Турции могут повториться восьмибалльные толчки после мощного землетрясения, произошедшего ночью. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил директор института теории прогноза землетрясений Пётр Шебалин.
"Скорее всего, они (толчки. — Прим. Лайфа) уже не будут такими сильными, как те, что мы уже видели, однако опасность в себе они всё ещё несут. При такой амплитуде землетрясения могут быть порядка восьми баллов, поэтому, если они вновь произойдут вблизи населённых пунктов, это опять может повлечь за собой разрушения и человеческие жертвы", — отметил он.
Эпицентр стихии был зафиксирован в 30 километрах от города Газиантеп и в 110 километрах от сирийского Алеппо. По словам эксперта, таких сильных землетрясений в этом месте не было уже почти сто лет. Специалист уточнил, что данные события являются следствием движения Анатолийской тектонической плиты, которая "идёт на запад".
Шебалин считает, что землетрясение в этом регионе было предугадано, но точное время и дату бедствия предсказать было невозможно. Дело в том, что такие прогнозы делаются на пять лет и их нельзя использовать для предупреждения населения, ведь речь идёт об огромных территориях и большом периоде, заключил Шебалин.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. В Турции жертвами удара стихии стало 1014 человек. В соседней Сирии, где также ощущались мощные подземные толчки, погибло 403 человека, ещё 1284 пострадали.