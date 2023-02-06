Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 февраля, 14:35

Глава Минфина Силуанов: Россия утратила доверие к доллару

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия утратила доверие к доллару как к расчётной единице, потому что он оказался крайне ненадёжным. Об этом министр сказал в эфире подкаста "Лёгкие деньги" на Первом канале.

Он заметил: доллар, евро и фунты стерлингов считаются топовыми международными валютами для совершения расчётов, однако нынешняя ситуация в мире показала, что в любой момент их могут взять и отменить.

"Поэтому доверия к такого рода расчётным единицам у нас нет. Оно потеряно", — констатировал Силуанов.

Аналитик предсказал рост доллара и евро по отношению к рублю на следующей неделе

Аналитик предсказал рост доллара и евро по отношению к рублю на следующей неделе

Ранее экономист Нуриэль Рубини, предсказавший некогда глобальный кризис 2008 года, предрёк скорый крах доллара из-за обострения геополитического противостояния США и Китая.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров