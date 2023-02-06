Глава Минфина Силуанов: Россия утратила доверие к доллару

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия утратила доверие к доллару как к расчётной единице, потому что он оказался крайне ненадёжным. Об этом министр сказал в эфире подкаста "Лёгкие деньги" на Первом канале.

Он заметил: доллар, евро и фунты стерлингов считаются топовыми международными валютами для совершения расчётов, однако нынешняя ситуация в мире показала, что в любой момент их могут взять и отменить.

"Поэтому доверия к такого рода расчётным единицам у нас нет. Оно потеряно", — констатировал Силуанов.