Российские учёные обнаружили у 90% долгожителей признаки нездорового старения

Российские учёные из РНИМУ им. Н.И. Пирогова приступили к изучению возрастных изменений, происходящих в иммунной системе сограждан. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала заведующая лабораторией иммунологии старения института изучения старения вуза, доктор медицинских наук Людмила Ганковская, отметив, что анализируются данные 250 долгожителей.

По её словам, ранее исследования показывали, что постоянное воспаление связано с нездоровым старением — развитием хронических болезней, а также старческой слабостью. Это сумели доказать и специалисты из РНИМУ. Согласно их данным, у абсолютного большинства (90%) отечественных долгожителей в 10–20 раз повышен уровень биомаркеров воспаления, из-за чего состояние здоровья таких пациентов было хуже, чем у пожилых людей без хронического воспаления. Сейчас перед учёными стоит задача по разработке анкеты-иммунобиографии, которая будет включать анамнез антигенных воздействий, а также сведения о питании и физической нагрузке.