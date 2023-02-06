Друг рассказал, когда Дроздова выпишут из больницы
Композитор Дунаев заявил, что Дроздова выпишут из больницы 7 февраля
Телеведущего Николая Дроздова выпишут из больницы, где он находится с переломом рёбер, во вторник, то есть уже завтра, 7 февраля. Об этом РИА "Новости" рассказал его друг композитор Дмитрий Дунаев.
"Николая Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома", — рассказал деятель культуры.
Напомним, 29 января Николая Дроздова доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. Позднее его супруга уточнила, что учёный сломал рёбра, а также повредил лёгкое.
ТАСС / Вадим Тараканов