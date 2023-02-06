Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 февраля, 14:50

Друг рассказал, когда Дроздова выпишут из больницы

Композитор Дунаев заявил, что Дроздова выпишут из больницы 7 февраля

Телеведущего Николая Дроздова выпишут из больницы, где он находится с переломом рёбер, во вторник, то есть уже завтра, 7 февраля. Об этом РИА "Новости" рассказал его друг композитор Дмитрий Дунаев.

"Николая Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома", — рассказал деятель культуры.

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Напомним, 29 января Николая Дроздова доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. Позднее его супруга уточнила, что учёный сломал рёбра, а также повредил лёгкое.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров