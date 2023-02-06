Друг рассказал, когда Дроздова выпишут из больницы

Телеведущего Николая Дроздова выпишут из больницы, где он находится с переломом рёбер, во вторник, то есть уже завтра, 7 февраля. Об этом РИА "Новости" рассказал его друг композитор Дмитрий Дунаев.

"Николая Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома", — рассказал деятель культуры.