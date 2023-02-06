У обвинённого в изнасиловании Алвеса — привилегированные условия в тюрьме, пишут СМИ
Marca: Обвиняемый в изнасиловании футболист Алвес имеет привилегированные условия в тюрьме
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Бывший защитник испанской "Барселоны" Дани Алвес получил привилегированные условия в тюрьме, где он находится после предъявленных ему обвинений в изнасиловании. Об этом пишет издание Marca.
Как рассказал один из посетителей тюрьмы Brians 2, расположенной в городе Сант-Эстеве-Сесровирес, Алвес находится отдельно от других заключённых, его постоянно сопровождают четыре сотрудника исправительного заведения. Происходит это из-за того, что Алвес является "известным спортсменом", а его дело имеет большую важность и вызывает высокий общественный резонанс.
Напомним, Дани Алвеса задержали 20 января 2023 года по обвинению в изнасиловании девушки в одном из клубов Барселоны. Сам футболист позднее признался, что примет любой исход дела. На фоне громкого скандала супруга Алвеса подала на развод, так как защитник "признал измену".