У обвинённого в изнасиловании Алвеса — привилегированные условия в тюрьме, пишут СМИ

Бывший защитник испанской "Барселоны" Дани Алвес получил привилегированные условия в тюрьме, где он находится после предъявленных ему обвинений в изнасиловании. Об этом пишет издание Marca .

Как рассказал один из посетителей тюрьмы Brians 2, расположенной в городе Сант-Эстеве-Сесровирес, Алвес находится отдельно от других заключённых, его постоянно сопровождают четыре сотрудника исправительного заведения. Происходит это из-за того, что Алвес является "известным спортсменом", а его дело имеет большую важность и вызывает высокий общественный резонанс.