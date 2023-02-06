В Забайкалье 13-летнюю школьницу госпитализировали с тяжёлым алкогольным опьянением

В Забайкальском крае 13-летнюю школьницу доставили в больницу с тяжёлым алкогольным опьянением. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Школьницу доставили в Кыринскую центральную районную больницу. В настоящий момент состояние подростка оценивается как удовлетворительное, медики предоставляют ей всю необходимую помощь.