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6 февраля, 14:57

В Забайкалье 13-летнюю школьницу госпитализировали с тяжёлым алкогольным опьянением

В Забайкальском крае 13-летнюю школьницу доставили в больницу с тяжёлым алкогольным опьянением. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Школьницу доставили в Кыринскую центральную районную больницу. В настоящий момент состояние подростка оценивается как удовлетворительное, медики предоставляют ей всю необходимую помощь.

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Ранее в Якутии пьяная женщина выставила на мороз сына из-за невыполненного домашнего задания. Ребёнок был госпитализирован, а позднее его забрали из семьи.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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