В Забайкалье 13-летнюю школьницу госпитализировали с тяжёлым алкогольным опьянением
В Забайкальском крае 13-летнюю школьницу доставили в больницу с тяжёлым алкогольным опьянением. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Школьницу доставили в Кыринскую центральную районную больницу. В настоящий момент состояние подростка оценивается как удовлетворительное, медики предоставляют ей всю необходимую помощь.
Ранее в Якутии пьяная женщина выставила на мороз сына из-за невыполненного домашнего задания. Ребёнок был госпитализирован, а позднее его забрали из семьи.
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