Зеленский внёс в Раду проект постановления о назначении Малюка главой СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой СБУ. В карточке документа на сайте парламента указано, что он направлен на рассмотрение профильного комитета.
На данный момент Малюк находится в статусе исполняющего обязанности главы СБУ. Он был назначен в июле, когда отправили в отставку Ивана Баканова.
Ранее Лайф писал о том, что новым министром обороны Украины может стать нынешний руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.
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