Зеленский внёс в Раду проект постановления о назначении Малюка главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой СБУ. В карточке документа на сайте парламента указано, что он направлен на рассмотрение профильного комитета.

На данный момент Малюк находится в статусе исполняющего обязанности главы СБУ. Он был назначен в июле, когда отправили в отставку Ивана Баканова.