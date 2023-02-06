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6 февраля, 14:57

Зеленский внёс в Раду проект постановления о назначении Малюка главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой СБУ. В карточке документа на сайте парламента указано, что он направлен на рассмотрение профильного комитета.

На данный момент Малюк находится в статусе исполняющего обязанности главы СБУ. Он был назначен в июле, когда отправили в отставку Ивана Баканова.

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Getty Images / Ukrainian Presidency

Илья Суриков

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