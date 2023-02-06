Сиквел "Аватара" обогнал "Титаник" и стал третьим самым кассовым фильмом в истории
Обложка © "Аватар. Путь воды", режиссёр, сценарист Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа / Kinopoisk.ru
Фильм "Аватар. Путь воды" канадского режиссёра Джеймса Кэмерона стал третьей самой кассовой кинокартиной в истории, обогнав "Титаник". Об этом сообщает издание Deadline.
На международных рынках вторая часть "Аватара" собрала более 1,5 миллиарда долларов. На первом месте среди самых кассовых фильмов в истории по-прежнему остаётся первый "Аватар" со сборами в 2,1 миллиарда долларов. Второе место занимает супергеройская картина "Мстители. Финал" (1,9 миллиарда).
Больше всего средств фильм "Аватар. Путь воды" собрал в Китае — 240,6 миллиона долларов. Далее идут Франция (141,5 миллиона долларов) и Германия (130,7 миллиона долларов).
Ранее Лайф сообщал о том, что Джеймс Кэмерон стал первым в истории кино режиссёром, три фильма которого собрали в прокате больше двух миллиардов долларов каждый. Речь идёт о "Титанике" и обеих частях "Аватара".