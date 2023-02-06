Программирование беспилотников включено во Всероссийский реестр видов спорта
Программирование беспилотников и робототехники включено во Всероссийский реестр как ещё два вида спорта. Об этом говорится в приказе Минспорта РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Признать и включить следующие спортивные дисциплины вида спорта "Спортивное программирование": "Программирование алгоритмическое"; "Программирование продуктовое"; "Программирование беспилотных авиационных систем"; "Программирование робототехники"; "Программирование систем информационной безопасности", — отмечается в документе.
Как писал ранее Лайф, в Кремле напомнили, что РФ обладает собственными программами производства беспилотников. Недавно, напомнили там, перечень поручений президента по развитию области беспилотных летательных аппаратов был принят, подписан и обнародован.
Wikipedia / Geektrooper2