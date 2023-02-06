В Турции объявили семидневный траур после землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение объявить в стране национальный траур до воскресенья, 12 февраля, по погибшим в результате страшного землетрясения. Соответствующий указ турецкого лидера распространила его пресс-служба.

"6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах", — указано в документе.