В Турции объявили семидневный траур после землетрясения
Последствия мощнейшего землетрясения в Турции, город Кахраманмараш. Обложка © Twitter / Вagzi_haber
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение объявить в стране национальный траур до воскресенья, 12 февраля, по погибшим в результате страшного землетрясения. Соответствующий указ турецкого лидера распространила его пресс-служба.
"6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах", — указано в документе.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. Отголоски землетрясения дошли и до России. Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило полторы тысячи человек. Более двух с половиной тысяч зданий разрушено.