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6 февраля, 15:50

Число жертв землетрясения в Турции превысило 1,5 тысячи

Число жертв мощного землетрясения в Турции увеличилось до 1541, пострадало 9733 человека, разрушено 3471 здание. Такие данные привёл вице-президент страны Фуат Октай.

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Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. Отголоски землетрясения дошли и до России. Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами.

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ТАСС / AP / Elifaysenurbay

Александра Вишнякова

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