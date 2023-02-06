Эксперт рассказала, почему коты могут пытаться доминировать над хозяином

Агрессия домашних питомцев, в том числе котов, всегда имеет причину. Например, нападения могут происходить из-за того, что животное не кастрировано. Об этом в беседе с kp.ru рассказала главврач клиники "Идеал" Екатерина Дергунова.

"Агрессию животное может проявлять по нескольким причинам: кот чем-то болен или не кастрирован и пытается доминировать над остальными членами семьи. Он может ответить на агрессию в свой адрес со стороны кого-то из домочадцев", — отметила она.

Ещё одной причиной такого поведения может стать то, что с котом раньше неправильно играли. Речь идёт о лазерных указках, хлопушках или других вещах, которые могли напугать питомца.

Дергунова призвала не давать нападающим котам валерьянку и ничем не кидаться в "хищника". Животное необходимо закрыть в отдельной комнате и дать ему время успокоиться. Однако, как долго питомцу придётся там сидеть, предсказать сложно, заключила она.