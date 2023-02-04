10 причин завести кошку с точки зрения науки
Если вы задумались о появлении питомца в доме, не спешите покупать собаку. Возможно, ваше мнение изменится после прочтения этой статьи.
Исследования говорят, что вы не зря любите видео с кошками, ведь они заряжают энергией и поднимают настроение. А если завести дома настоящую хвостатую, будет ещё больше пользы.
Кадр из фильма © "Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"
1. Забота об экологии
Если вы беспокоитесь о природе, лучше заведите кошку, а не собаку. Ресурсы, которые уходят на кормление одной собаки в течение её жизни, оставляют такой же углеродный след, как целый японский внедорожник. А в случае с кошкой речь идёт всего лишь о компактном хэтчбеке.
2. Психологическая поддержка
Потеря близкого человека невероятно болезненна, и один из лучших способов справиться — завести кошку. Она поможет быстрее пережить горе. Некоторые люди даже разговаривают со своими питомцами в трудную минуту, чтобы разобраться в чувствах.
3. Поиск партнёра
Кадр из фильма © "Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"
Британский соцопрос показал, что 82% женщин считают более привлекательными мужчин, которые любят животных. Конечно, подойдёт и собака, но кошка лучше: 90% респонденток заявили, что этот вариант предпочтительнее. В то же время другое исследование подтвердило, что женщинам не нравится, когда потенциальные партнёры выкладывают фото с кошками в соцсетях. Так что приберегите этот козырь для очной встречи.
4. Высокий интеллект
В 2010 году Бристольский университет выяснил, что владельцы кошек с большей вероятностью имеют высшее образование, чем собаководы. В 2014 году исследователь из Висконсина пришёл к аналогичным выводам. Он объяснил это тем, что у интеллектуалов меньше времени на общение с питомцами, а кошка не требует к себе такого внимания, как собака.
5. Здоровое сердце
Кошки снижают уровень стресса — и это тоже научно доказанный факт. Вероятность смерти от сердечного приступа у их владельцев на 30% ниже, чем у тех, кто живёт без питомцев.
6. Приятная компания
Кадр из фильма © "Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"
Утверждение о том, что собаки более ласковы, — всего лишь стереотип. На самом деле кошки могут быть столь же отзывчивыми, особенно с хозяйками-женщинами. А ещё они научились манипулировать нашими чувствами, ведь звуки, которыми усато-полосатые просят еду, напоминают плач младенца.
7. "Зеркало души"
Выбор питомца может многое сказать о вашей личности. Любители собак, как правило, являются душой компании, в то время как владельцы кошек более тихие и замкнутые. А ещё они гораздо скромнее и реже прибегают к манипуляциям.
8. Качественный сон
Некоторые исследования показали, что люди (особенно женщины) высыпаются лучше в компании кошки. Центр медицины сна клиники Майо выяснил, что у 41% из тех, кто начал пускать в постель пушистого питомца, улучшилось качество сна.
9. Профилактика аллергии
Кадр из фильма © "Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"
В 2002 году вышло исследование о том, что дети младше года, у которых был контакт с кошкой, в меньшей степени подвержены аллергии не только на кошачью шерсть, но и на пылевых клещей, травы и другие раздражители. Но не забывайте следить за чистотой кошачьего лотка: паразит Toxoplasma gondii, который заводится в фекалиях, смертельно опасен для ещё не родившихся детей и грудничков.
10. Спасение жизни
Кошки имеют репутацию животных, которые гуляют сами по себе, но в действительности могут быть и командными игроками. Например, пушистые спасли много жизней. Одна кошка в Великобритании предупредила хозяина об эпилептическом припадке. Другая разбудила домочадцев в США, когда почуяла запах газа.
А легендарный судовой кот Саймон на протяжении десяти недель поддерживал боевой дух экипажа британского фрегата "Аметист", который попал под обстрел на реке Янцзы в 1949 году, и охранял припасы от крыс. Он умер после возвращения на родину и был посмертно награждён медалью Марии Дикин — высшей воинской наградой Великобритании для животных, пишет Mental Floss.
"Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"