10 причин завести кошку с точки зрения науки

Исследования говорят, что вы не зря любите видео с кошками, ведь они заряжают энергией и поднимают настроение. А если завести дома настоящую хвостатую, будет ещё больше пользы.

Кадр из фильма © "Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"

1. Забота об экологии

Если вы беспокоитесь о природе, лучше заведите кошку, а не собаку. Ресурсы, которые уходят на кормление одной собаки в течение её жизни, оставляют такой же углеродный след, как целый японский внедорожник. А в случае с кошкой речь идёт всего лишь о компактном хэтчбеке.

2. Психологическая поддержка

Потеря близкого человека невероятно болезненна, и один из лучших способов справиться — завести кошку. Она поможет быстрее пережить горе. Некоторые люди даже разговаривают со своими питомцами в трудную минуту, чтобы разобраться в чувствах.

3. Поиск партнёра

Кадр из фильма © "Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"

Британский соцопрос показал, что 82% женщин считают более привлекательными мужчин, которые любят животных. Конечно, подойдёт и собака, но кошка лучше: 90% респонденток заявили, что этот вариант предпочтительнее. В то же время другое исследование подтвердило, что женщинам не нравится, когда потенциальные партнёры выкладывают фото с кошками в соцсетях. Так что приберегите этот козырь для очной встречи.

4. Высокий интеллект

В 2010 году Бристольский университет выяснил, что владельцы кошек с большей вероятностью имеют высшее образование, чем собаководы. В 2014 году исследователь из Висконсина пришёл к аналогичным выводам. Он объяснил это тем, что у интеллектуалов меньше времени на общение с питомцами, а кошка не требует к себе такого внимания, как собака.

5. Здоровое сердце

Кошки снижают уровень стресса — и это тоже научно доказанный факт. Вероятность смерти от сердечного приступа у их владельцев на 30% ниже, чем у тех, кто живёт без питомцев.

6. Приятная компания

Кадр из фильма © "Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"

Утверждение о том, что собаки более ласковы, — всего лишь стереотип. На самом деле кошки могут быть столь же отзывчивыми, особенно с хозяйками-женщинами. А ещё они научились манипулировать нашими чувствами, ведь звуки, которыми усато-полосатые просят еду, напоминают плач младенца.

7. "Зеркало души"

Выбор питомца может многое сказать о вашей личности. Любители собак, как правило, являются душой компании, в то время как владельцы кошек более тихие и замкнутые. А ещё они гораздо скромнее и реже прибегают к манипуляциям.

8. Качественный сон

Некоторые исследования показали, что люди (особенно женщины) высыпаются лучше в компании кошки. Центр медицины сна клиники Майо выяснил, что у 41% из тех, кто начал пускать в постель пушистого питомца, улучшилось качество сна.

9. Профилактика аллергии

Кадр из фильма © "Кошки". Режиссёр Том Хупер, сценаристы Ли Холл, Том Хупер, Эндрю Ллойд Уэббер, Томас Стернз Элиот / "Кинопоиск"

В 2002 году вышло исследование о том, что дети младше года, у которых был контакт с кошкой, в меньшей степени подвержены аллергии не только на кошачью шерсть, но и на пылевых клещей, травы и другие раздражители. Но не забывайте следить за чистотой кошачьего лотка: паразит Toxoplasma gondii, который заводится в фекалиях, смертельно опасен для ещё не родившихся детей и грудничков.

10. Спасение жизни

Кошки имеют репутацию животных, которые гуляют сами по себе, но в действительности могут быть и командными игроками. Например, пушистые спасли много жизней. Одна кошка в Великобритании предупредила хозяина об эпилептическом припадке. Другая разбудила домочадцев в США, когда почуяла запах газа.