Любовь Успенская рассказала, как подвыпивший отец бил её по голове за неправильные ноты

Пугающим эпизодом из детства поделилась певица Любовь Успенская в эфире музыкальной программы "Три аккорда". История была связана с песней "Шёл трамвай 10-й номер", которую в рамках этого шоу исполнила звезда 90-х Вадим Казаченко. По словам Успенской, эту песню очень любил её отец и заставлял маленькую Любу подыгрывать ему на скрипке.

"В три утра он приходил подвыпившим, поднимал меня с кровати. Он играл на скрипке, а я ему подыгрывала. Иногда я неправильную ноту брала, он меня по голове смычком бил", — рассказала певица.

Услышав рассказ Успенской, шансонье Александр Новиков в шутку "успокоил" певицу: хорошо, мол, что её отец играл на скрипке, а не на контрабасе.