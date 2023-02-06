Минтруд РФ обновил перечень профессий для выбравших альтернативную службу

В обновлённый перечень профессий для выбравших альтернативную службу вошли 150 специальностей и 785 предприятий. Об этом рассказали в Министерстве труда.

"Список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей. В их числе дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электрогазосварщик и другие", — указали в ведомстве.

В перечень также добавили 22 должности служащих. К примеру, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик и другие. При этом семь профессий из перечня исключили. Это гардеробщик, курьер, мастер по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населённых пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик.

Также исключены 15 должностей служащих. Среди них агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант и ряд других.