Водительские права и некоторые документы хотят выдавать по военному билету Изменения в законодательстве могут коснуться всех военнообязанных, включая не только служивших, но и прошедших военную кафедру и даже освобождённых от службы по здоровью. 1 февраля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Госдуму поступил законопроект с предложением обязательного предоставления документов воинского учёта при регистрации по месту жительства или месту пребывания, при оформлении водительского удостоверения и при получении лицензии на оружие.

По замыслу авторов данной инициативы, предложенный ими порядок должен соблюдаться всеми, кто числится на военном учёте. В качестве цели нововведений указывается повышение достоверности сведений. В пояснительной записке к документу утверждается, что новая норма будет способствовать решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооружённых сил.

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Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал законопроект так:

— Любые меры, которые упорядочили бы работу военкоматов, непременно нужно принимать, потому что частичная мобилизация показала, что работают эти ведомства у нас в стране из рук вон плохо. Я считаю, что необходимо наладить учёт, чтобы точно знать, какие кадры необходимы войскам сейчас, а в каких пока нет особой нужды. Наша страна ведёт серьёзные боевые действия, и поэтому актуальная и обновляемая база данных о военнообязанных быть должна, но заниматься ею должны профессионалы.

Кто может подпасть под действие закона

Эксперты, опрошенные Лайфом, утверждают, что в случае принятия закона большинство граждан сразу почувствуют изменения, так как это повлечёт фактическое усиление контроля за всеми военнообязанными.

— В настоящее время документ о воинском учёте требуют у тех, кто не проходит службу, но является военнообязанным, только при трудоустройстве, так как это предусмотрено статьёй 65 Трудового кодекса РФ. Законопроект же увязывает предоставление "военника" с регистрационными действиями, что меняет смысл документа, делая его обязательным для гражданского оборота, и это увеличивает бюрократическую нагрузку, — поясняет юрист-правозащитник Надежда Анфимова.

Получается, что законопроект затрагивает значительную часть россиян, ведь речь в нём идёт не только о мужчинах призывного возраста или военнослужащих, а обо всех состоящих на военном учёте. А это и студенты вузов, где есть военная кафедра, и женщины, которые в силу своей профессии стали военнообязанными. К таким относятся некоторые медицинские специалисты, полиграфисты, специалисты в области вычислительной техники, метеорологи и т.д.

Студенты во время лекции на кафедре судебной медицины в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Исходя из действующего законодательства, данные в военном билете всегда должны быть актуальными, в том числе при смене места жительства, фамилии или семейного положения. Получается, что в случае принятия законопроекта всем желающим получить права или поменять прописку придётся идти в военкомат и сверять, чтобы информация в военнике совпадала с другими документами. Хорошо, если при этом не заставят медкомиссию проходить.

Что может измениться в законе

Пока к внесённому законопроекту есть вопросы не только у обычных граждан, но и у самих законотворцев. Например, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов считает, что актуализировать военный учёт надо, это весьма согласуется с целями проводимой специальной военной операции, но реализация данной идеи не должна выражаться в создании дополнительных бюрократических трудностей для россиян. Свою позицию депутат выразил так:

— Мы не должны усложнять жизнь своим гражданам. По большому счёту, организовывать удобный обмен сведениями между структурами — это задача правительства. Если есть необходимость, например у военкоматов или у подразделений ГИБДД, получать свежую информацию о военнообязанных, то это должно происходить в виде передачи данных между госведомствами через единую информационную систему, без затребования у граждан оригиналов военных билетов.

Схожей точки зрения придерживаются и правоприменители, которые указывают, что в текущем виде закон может не облегчить, а усложнить задачу для учёта нужных категорий граждан, находящихся в запасе.

— Скорее всего, данный законопроект будет дорабатываться, и, вероятно, на его основе появится более детальный документ, который сразу приведёт к необходимости поправок в большом списке норм гражданского законодательства, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Есть надежда, что, несмотря на востребованность государством актуальных данных о военном учёте, их наличие не будут связывать с возможностью оформить водительское удостоверение или получить регистрацию по месту жительства.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

С учётом того что законопроект уже получил поддержку в ряде регионов России, эксперт предполагает, что вероятность его принятия достаточно высока. Ждём прохождения чтений документа в Госдуме.

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук Нужно ли менять систему воинского учёта? 0 Да, существующая система устарела Да, но только если это не приведёт к увеличению бюрократии Нет, ничего менять не надо, пусть всё остаётся как есть

Авторы Максим Греков