Салат из Якутии признали худшим блюдом в мире

Рыбный салат "Индигирка", который является визитной карточкой якутской кухни, был признан худшим блюдом по версии сайта TasteAtlas. Данный сервис собирает рецепты и отзывы о ресторанах со всего мира.

В состав популярного в Якутии салата входит замороженная рыба, лук, подсолнечное масло, соль и перец. В соцсети сервиса пояснили, что причина низкого рейтинга данного блюда кроется в необычных для экспертов замороженных кубиках рыбы. Иностранные эксперты отдали салату всего 1,4 балла из пяти.

Рейтинг худших блюд. Фото © TasteAtlas

В десятку антирейтинга также попали канадская пицца-торт, которая изготавливается в кастрюле, жареные пауки из Камбоджи и знаменитые французские анисовые конфеты.