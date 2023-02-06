Салат из Якутии признали худшим блюдом в мире
Эксперты TasteAtlas признали якутский салат "Индигирка" худшим блюдом в мире
Якутский салат "Индигирка". Обложка © ТАСС / Светлана Павлова
Рыбный салат "Индигирка", который является визитной карточкой якутской кухни, был признан худшим блюдом по версии сайта TasteAtlas. Данный сервис собирает рецепты и отзывы о ресторанах со всего мира.
В состав популярного в Якутии салата входит замороженная рыба, лук, подсолнечное масло, соль и перец. В соцсети сервиса пояснили, что причина низкого рейтинга данного блюда кроется в необычных для экспертов замороженных кубиках рыбы. Иностранные эксперты отдали салату всего 1,4 балла из пяти.
Рейтинг худших блюд. Фото © TasteAtlas
В десятку антирейтинга также попали канадская пицца-торт, которая изготавливается в кастрюле, жареные пауки из Камбоджи и знаменитые французские анисовые конфеты.
А ранее томские учёные выяснили, что слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины. По словам специалистов, использование беспозвоночных в пищу становится трендом не только для азиатских стран. В России данное направление лишь начинает развиваться, но может быть вполне перспективным, считает эксперт.