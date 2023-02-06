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6 февраля, 15:21

Салат из Якутии признали худшим блюдом в мире

Эксперты TasteAtlas признали якутский салат "Индигирка" худшим блюдом в мире

<p>Якутский салат "Индигирка". Обложка © ТАСС / Светлана Павлова</p>

Якутский салат "Индигирка". Обложка © ТАСС / Светлана Павлова

Рыбный салат "Индигирка", который является визитной карточкой якутской кухни, был признан худшим блюдом по версии сайта TasteAtlas. Данный сервис собирает рецепты и отзывы о ресторанах со всего мира.

В состав популярного в Якутии салата входит замороженная рыба, лук, подсолнечное масло, соль и перец. В соцсети сервиса пояснили, что причина низкого рейтинга данного блюда кроется в необычных для экспертов замороженных кубиках рыбы. Иностранные эксперты отдали салату всего 1,4 балла из пяти.

Рейтинг худших блюд. Фото © TasteAtlas

Рейтинг худших блюд. Фото © TasteAtlas

В десятку антирейтинга также попали канадская пицца-торт, которая изготавливается в кастрюле, жареные пауки из Камбоджи и знаменитые французские анисовые конфеты.

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А ранее томские учёные выяснили, что слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины. По словам специалистов, использование беспозвоночных в пищу становится трендом не только для азиатских стран. В России данное направление лишь начинает развиваться, но может быть вполне перспективным, считает эксперт.

Наталья Исакова
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