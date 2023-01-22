6 странных блюд русской кухни, которые не понимают иностранцы, а мы обожаем

В любой культуре есть блюда, вызывающие у иностранцев смешанные чувства. И хотя выглядят они странно и непонятно, пахнут вкусно. Да и местные искренне наслаждаются, трапезничая. Какая же еда из русской кухни может заставить заморских друзей сморщить носы и брезгливо покачать головой, отказываясь от угощения? Но стоит перебороть страх и попробовать что-то из предложенного, как их уже не оторвать. Что из нашей кухни иностранцам лучше есть с закрытыми глазами?

Холодец

Легко представить желе с добавлением фруктов или ягод. Такие десерты можно встретить много где. Но что получится, если поэкспериментировать и положить мясо? Холодец — спорное блюдо даже среди русских, что уж говорить об иностранцах. Подобное сочетание ингредиентов поражает, потому немногие рискнут съесть необычный деликатес. Выглядит-то он максимально непрезентабельно. Однако те смельчаки, которые перебороли страх и, возможно, отвращение, попробовав, в большинстве случаев говорят о прекрасном и недопонятом вкусе холодца.

Бефстроганов

Мясо в сочетании со сметаной и маринованными огурцами вызывает у иностранцев недоумение. Но те, кто рискнул, бефстроганов полюбили. Фото © Shutterstock

Ещё одно не слишком приятное на вид блюдо русской кухни, которое многие уже полюбили. Бефстроганов может легко сразить наповал иностранцев одним лишь сочетанием продуктов, а именно: мяса, сметаны и маринованных огурчиков. Такая молочка, как сметана, ряженка и кефир, за границей не в ходу. Потому, узнав, что в состав входит ингредиент, которого не пробовали, даже представить не могут, что получится в итоге. Но большой ошибкой станет отказаться от бефстроганова из-за этого. Сметана смягчает кусочки мяса и добавляет сочность, а огурцы — приятную кислинку. Особенно вкусным вариантом по праву считается подача с картофельным пюре.

Окрошка

Окрошка — холодный суп — и чаще всего вызывает недоумение среди гостей нашей страны. Те в принципе мало знакомы с практикой заливания салатов. А необычность этого лакомства заключается не только в подаче, но и в смешении, казалось бы, несовместимых между собой ингредиентов. Кто бы додумался налить в овощи квас? А кефир или минералку? Жители других стран лишь пожимают плечами, узнав про особенности этого яства. Но, съев пару ложек, тут же меняют мнение. Окрошка — удивительное блюдо русской кухни, мало с чем его можно сравнить.

Кабачковая икра

Русская закуска, которая многим полюбилась ещё со времён СССР, часто не нравится иностранцам из-за вида, но приходится по вкусу. Фото © Shutterstock

Слово "икра" в названии этой закуски часто пугает заморских гостей. Первые ассоциации появляются на тему рыбы, блюда с которой всегда достаточно специфические. Но не стоит ошибочно судить по имени и внешнему виду. Кабачковая икра — это низкокалорийное и полезное овощное лакомство. Те иностранцы, которые попробовали её, просят потом рецепт, чтобы угостить близких и друзей на родине, — настолько это вкусно!

Голубцы

"Голубцы" — это слово для иностранцев даже звучит подозрительно и как-то странно. В других странах люди часто и не слышали об отварной капусте с начинкой из мяса и риса. Вид этого блюда русской кухни не вызывает у друзей из-за границы особого впечатления. Иногда и вовсе отталкивает. Но аппетитный аромат всё-таки делает своё дело и заставляет особо смелых гурманов попробовать на вкус. Они потом ещё добавки просят. Кстати, многим иностранцам голубцы нравятся именно в сочетании со сметаной.

Кислые супы: рассольник, щи, щавелевый

Русские кислые супы вызывают у иностранцев больше вопросов, чем ответов. Но всё равно такие блюда нашей кухни заморским гостям в итоге нравятся. Фото © Shutterstock