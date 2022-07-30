7 странных старорусских блюд, которые вы вряд ли осмелились бы попробовать

"Щи да каша — пища наша". Старая пословица, без намёков отражающая, что во времена Руси ели чаще всего. Мы привыкли ассоциировать русскую кухню с вкусными и разнообразными блюдами. Однако есть и другая сторона. В голодные годы, времена неурожая на Руси крестьянам приходилось искать еду, чтобы банально не умереть. Вот и выкручивались, придумывая рецепты из всего, что росло вокруг.

Вообще, хозяйки в те далёкие времена старались и в сытые годы использовать продукты по максимуму, без лишнего расточительства. Поэтому получались крайне странные сочетания продуктов. Рассказываем про блюда, которые пробовали практически все люди, жившие столетия назад. Для нас сегодня такая еда кажется необычным и неаппетитным деликатесом. Мало кто из современных людей отважился бы попробовать что-то из перечисленного.

Каша из берёзы

Фото © Shutterstock

Чисто крестьянское блюдо, которое ели не с самым большим удовольствием. В отличие от сказочной каши из топора, каша из берёзы была реальной. Она выручала крестьян и не давала умереть с голоду во времена неурожая. Рецепт простой: необходимо было снять внутреннюю тонкую кору, которая находится под берестой, и сварить. По плотности такая каша чем-то напоминала манную.

Хлеб из камыша

Фото © Shutterstock

Ещё один вариант, который чаще всего использовали не в самые сытые годы. Камыша росло тогда много, поэтому люди быстро обратили на это растение внимание и начали употреблять в пищу. Чтобы получить хлеб, камыш выкапывали с корнем и засушивали. Сухое растение потом перемалывали и получали что-то наподобие муки. Из этого и пекли хлеб, который мог спасти крестьян от голода.

Ковбык

Фото © Attuale

Блюдо казаков, которое позволяло и в походы ходить, и одновременно готовкой заниматься. Для приготовления ковбыка использовались потроха. Да, в те времена часто ели не только мясо животных, но и их внутренние органы. Для этого блюда брали в основном потроха свиньи: желудок, лёгкие и печень. Ингредиенты перемалывали с луком и перцем, оставляли мариноваться на какое-то время и зашивали всё в свиной желудок. Казаки могли носить с собой такой "ланч-пакет" целый день, а во время привала просто зажаривали ковбык и съедали.

Пироги с визигой

Фото © Shutterstock

Как мы уже говорили ранее, практичные хозяйки Древней Руси до последнего старались использовать в готовке всё, порой даже кости и кожу. В какой-то очень голодный год появился рецепт пирогов с визигой. То есть с частью хребта осетровых рыб, больше напоминающей крупный хрящик. В те времена считали, что визига особенно полезна, поэтому и начали добавлять в кулебяки и пироги. Правда, хрящ этот достаточно жёсткий и сначала его приходилось хорошенько отваривать.

Полоток

Фото © Tvoireceptik

Вот, собственно, и дошли мы до приготовления и употребления в пищу практически мумий. Полоток — это сушёный гусь, который хранился и готовился очень длительное время, чаще всего сезон или два. Запасались таким блюдом впрок, подготавливая гуся заранее осенью, чтобы отведать весной. Тушку птицы разрезали на половинки, извлекали кости и герметично закрывали в бочке с селитрой и пряностями. Оставляли гуся до лучших времён, а перед употреблением в пищу предварительно коптили. Мумия гуся была достаточно жёсткой, поэтому далеко не все могли полакомиться ею из-за проблем с зубами.

Тухляшка

Фото © Диковед

На десерт самое "вкусное"! Блюдо из практически пропавшей рыбы, которая уже попахивала. Спасали продукт солью, поэтому тухляшка хранилась засоленной в бочке и на улице. Как ни странно, но такой слабосолёной и уже практически испорченной рыбой редко травились. Иначе о тухляшке мы бы и не узнали.

Каравай с салом

Фото © Shutterstock