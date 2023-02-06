Названы пять "золотых" правил лечения кашля

О том, что существует влажный и сухой кашель, известно уже давно и практически всем, однако, как правило, оба вида в домашних условиях заболевшие лечат одинаково, что в корне неверно. Как объяснил в беседе с kp.ru специалист-пульмонолог Минздрава России по центральному федеральному округу, профессор, доктор медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Андрей Малявин, первый вариант кашля называют продуктивным, а второй — непродуктивным. Он также отметил, что при сухом стоит использовать препараты, подавляющие его.

Эксперт пояснил, что речь идёт о ненаркотических противокашлевых препаратах, которые превосходят некогда популярные лекарства на основе кодеина, не вызывают зависимости и не дают неблагоприятных побочных эффектов. Специалист добавил, что подобные средства делятся на два вида: центрального и периферического действия. В случае сухого кашля при респираторных инфекциях врач советует применять первый тип лекарств, например, с действующим веществом бутамират.

Малявин подчеркнул, что при влажном кашле используются муколитические препараты. Они разжижают мокроту без увеличения её объема и облегчают выведение слизи из лёгких. Наиболее эффективны четыре группы муколитиков. В их основе такие действующие вещества, как N-ацетилцистеин, амброксол, карбоцистеин и эрдостеин. Кроме того, врач призвал не заострять внимание на отхаркивающих средствах при влажном кашле.

"Надо понимать, что в основном это рвотные средства. При самолечении пациенты любят назначать себе солодку, алтей, мышатник и прочие. С медицинской точки зрения при влажном кашле приоритетны муколитические препараты", — отметил он.

Также доктор подчеркнул: если кашель превратился из непродуктивного во влажный, то приём препаратов против сухого кашля нужно сразу же прекратить. При наличии мокроты подавлять кашлевый рефлекс нельзя — это чревато обструкцией, то есть сужением просветов бронхов, что может привести к дыхательной недостаточности, подчеркнул Малявин.