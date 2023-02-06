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6 февраля, 15:40

США планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий

На этой неделе США планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий, чтобы оказать давление на Москву из-за конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняют СМИ, данный шаг приведёт практически к полному прекращению импорта этого металла из России в США. В публикации сказано, что российский алюминий составляет порядка 10% американского импорта.

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Авторы инициативы обсуждали, куда пойдёт российский металл, если его внезапно заблокируют на рынке США, а также Европы. Одним из таких пунктов назначения может быть Китай.

Ранее Лайф писал о том, что Минфин США разрешил поставки нефтепродуктов из России в Болгарию, Хорватию и некоторые страны ЕС, не имеющие выхода к морю.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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