На этой неделе США планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий, чтобы оказать давление на Москву из-за конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняют СМИ, данный шаг приведёт практически к полному прекращению импорта этого металла из России в США. В публикации сказано, что российский алюминий составляет порядка 10% американского импорта.

Авторы инициативы обсуждали, куда пойдёт российский металл, если его внезапно заблокируют на рынке США, а также Европы. Одним из таких пунктов назначения может быть Китай.