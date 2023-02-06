Умер бывший глава правительства Чехословакии Любомир Штроугал

После тяжёлой болезни в Праге в возрасте 98 лет умер Любомир Штроугал, который 18 лет был главой правительства Чехословацкой Социалистической Республики. Об этом сообщает "Чешское ТВ".

"В 2022 году органы юстиции предполагали привлечь его к суду в связи с убийством пограничниками людей, пытавшихся перебежать через госграницу на Запад в те годы, когда он возглавлял МВД и кабмин. Однако прокурор прекратил уголовное дело Штроугала в связи с его психическим заболеванием", — сказано в сообщении.

В декабре 1989 года, после падения коммунистического режима, Штроугал ушёл из политики и отправился в отставку. Он написал мемуары, в которых рассказал о своей жизни.