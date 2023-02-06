Грузинский суд отказал экс-президенту Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

"Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора", — произнёс Аревадзе.

Защита намерена обжаловать это решение в апелляционном суде. Хачапуридзе отметил, что дело об освобождении Саакашвили через два-три дня после этого этапа будет направлено в Страсбург в Европейский суд по правам человека.