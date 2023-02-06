Грузинский суд отказал экс-президенту Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья
Тбилисский городской суд отказал бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Такое решение огласил судья Георгий Аревадзе. Заседание транслировали местные телеканалы.
"Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора", — произнёс Аревадзе.
Защита намерена обжаловать это решение в апелляционном суде. Хачапуридзе отметил, что дело об освобождении Саакашвили через два-три дня после этого этапа будет направлено в Страсбург в Европейский суд по правам человека.
Напомним, Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Там его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. Уже в заключении политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его теле нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью. Между тем Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве. Украина обвинила Грузию в негуманности по отношению к Саакашвили и потребовала выдать политика.
ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе