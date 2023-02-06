Россиянам стоит более осознанно подходить к покупкам и приобретать меньше импортного вина, особенно из государств, враждебных РФ. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя сообщения о том, что ввоз этого алкогольного напитка в страну в 2022 году вырос на 10%.

"В нашу страну ввезли более 400 млн литров вина. В лидерах Италия, Испания, Грузия, Франция. Недаром за границей говорят: No party without Russians. Робби Уильямс про это даже песню сочинил. Но сомнительно, что это правильно — покупать вино у стран, которые на полученные у нас деньги буквально отливают пули для наших солдат. Пора подходить к покупкам более осознанно", — отметил он.

Парламентарий считает, что в данном случае не стоит удивляться вмешательству со стороны российских властей, ведь общество не в состоянии самостоятельно контролировать этот вопрос. Депутат убеждён, что недружественные страны на полученные от продажи вина средства строят танки, причём их пушки могут быть "повёрнуты в нашу сторону".

"Между тем за тот же 2022 год выросло производство отечественных вин — как тихих, так и игристых. Призываю поддержать наших производителей и меньше покупать товары из тех стран, которые враждебны нам", — заключил Толмачёв.