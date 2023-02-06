В Белоруссии подсчитали сумму нанесённого фашистской Германией ущерба

Материальный ущерб, который Белоруссия понесла в годы Великой Отечественной войны от нападения фашистской Германии, можно оценить минимум в 2,3 триллиона долларов. Об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

В программе "Разговор у президента" в эфире телеканала "Беларусь-1" он рассказал, что в октябре 2022 года была завершена работа спецкомиссии, задачей которой была оценка этого ущерба.

"Сегодня было доложено главе государства, что материальная сумма ущерба составляет 43,5 тысячи тонн золота либо по нынешнему курсу доллара США 2 трлн 300 млрд долларов США", — сказал Швед.