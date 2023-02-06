В Белоруссии подсчитали сумму нанесённого фашистской Германией ущерба
Генпрокурор Швед: Сумма ущерба Белоруссии от фашистской Германии равна $2,3 трлн
Материальный ущерб, который Белоруссия понесла в годы Великой Отечественной войны от нападения фашистской Германии, можно оценить минимум в 2,3 триллиона долларов. Об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.
В программе "Разговор у президента" в эфире телеканала "Беларусь-1" он рассказал, что в октябре 2022 года была завершена работа спецкомиссии, задачей которой была оценка этого ущерба.
"Сегодня было доложено главе государства, что материальная сумма ущерба составляет 43,5 тысячи тонн золота либо по нынешнему курсу доллара США 2 трлн 300 млрд долларов США", — сказал Швед.
Он уточнил, что речь идёт об оценке прямого материального ущерба от вторжения немецко-фашистских оккупантов.
Напомним, если в Белоруссии только подсчитали сумму ущерба, то в Польше уже хотели бы получить с Германии соответствующие репарации. Там это назвали вопросом нескольких лет. Власти страны требуют от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). Немецкая сторона направляла Польше официальный отказ от обсуждения этого вопроса. Варшава в ответ на это пригрозила "большой проблемой" для ФРГ.
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