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6 февраля, 19:21

"Помечтайте!": Вучич резко ответил США на заявление о Косове

Вучич посоветовал США помечтать на тему признания Косова Сербией

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть их взаимное признание. Лидер Сербии посоветовал Вашингтону помечтать об этом.

"Помечтайте!" приводит газета "Вечерне новости" лаконичный комментарий Вучича.

Эскобар отметил, что США поддерживают диалог, ведущийся под эгидой ЕС, и считают логичным взаимное признание. Между тем 2 февраля Вучич сообщил на заседании парламента, что в случае, если Сербия не примет сценарий решения косовского вопроса, подготовленного Германией и Францией, Запад угрожает разными наказаниями. Так, например, Белграду не дадут вступить в ЕС и грозятся отозвать все иностранные инвестиции.

Премьер Косова Курти официально подал заявку на вступление в ЕС

Премьер Косова Курти официально подал заявку на вступление в ЕС

Ранее Лайф писал, что Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит позицию в вопросе военного нейтралитета. Об этом заявил Александр Вучич в ходе заседания парламента.

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"Вечерне новости" / Страхиня Ачимович

Арина Родионова

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