"Помечтайте!": Вучич резко ответил США на заявление о Косове
Вучич посоветовал США помечтать на тему признания Косова Сербией
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть их взаимное признание. Лидер Сербии посоветовал Вашингтону помечтать об этом.
"Помечтайте!" — приводит газета "Вечерне новости" лаконичный комментарий Вучича.
Эскобар отметил, что США поддерживают диалог, ведущийся под эгидой ЕС, и считают логичным взаимное признание. Между тем 2 февраля Вучич сообщил на заседании парламента, что в случае, если Сербия не примет сценарий решения косовского вопроса, подготовленного Германией и Францией, Запад угрожает разными наказаниями. Так, например, Белграду не дадут вступить в ЕС и грозятся отозвать все иностранные инвестиции.
Ранее Лайф писал, что Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит позицию в вопросе военного нейтралитета. Об этом заявил Александр Вучич в ходе заседания парламента.
"Вечерне новости" / Страхиня Ачимович