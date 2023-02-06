"Помечтайте!": Вучич резко ответил США на заявление о Косове

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть их взаимное признание. Лидер Сербии посоветовал Вашингтону помечтать об этом.

"Помечтайте!" — приводит газета "Вечерне новости" лаконичный комментарий Вучича.

Эскобар отметил, что США поддерживают диалог, ведущийся под эгидой ЕС, и считают логичным взаимное признание. Между тем 2 февраля Вучич сообщил на заседании парламента, что в случае, если Сербия не примет сценарий решения косовского вопроса, подготовленного Германией и Францией, Запад угрожает разными наказаниями. Так, например, Белграду не дадут вступить в ЕС и грозятся отозвать все иностранные инвестиции.