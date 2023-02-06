За всю историю телеизмерений: "Рен-ТВ" в январе 2023 года добился рекордных показателей

Январь 2023 года стал лучшим за всю историю телеизмерений для телеканала "Рен-ТВ". Речь идёт о целевой аудитории 25–54 лет. Редакция последовательно наращивала показатели с момента создания канала и добилась рекордной доли в 6,8% в прошедшем месяце. Этот результат позволил нашим коллегам с "Рен-ТВ" уверенно занять второе место в этой аудитории среди всех федеральных каналов.

Основным драйвером роста популярности телеканала стали программы собственного производства. Новостные и информационно-аналитические программы, как рассказали Лайфу в пресс-службе "Рен-ТВ", тоже получили самую высокую долю за всю историю телеизмерений — 8,2%, заняв место в топ-3 среди всех федеральных каналов.

"В число самых популярных программ и в будни, и в выходные дни входят собственные программы "Рен-ТВ" различной жанровой направленности: от актуальных документально-публицистических до научно-популярных и потребительских проектов", — говорится в поступившем в нашу редакцию пресс-релизе.

Кстати, наибольшим успехом у зрителей пользуются программы в выходные дни. В январе "Рен-ТВ" стал абсолютным лидером среди конкурентов с долей 7,4% в слоте с 7 до 19 часов у аудитории от 25 до 54 лет в непраздничные выходные.

"В число программ – фаворитов зрительской аудитории в январские выходные вошли "Минтранс", "Военная тайна", "Засекреченные списки", "Совбез", "Документальный спецпроект", "Самая народная программа" и "Знаете ли вы, что?", ставшие лидерами в своих слотах по субботам и воскресным дням", — поделились в редакции "Рен-ТВ".

Рады поздравить наших коллег с этими убедительными результатами.