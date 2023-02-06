Певица Ольга Орлова во второй раз стала мамой

Экс-солистка группы "Блестящие", певица и телеведущая Ольга Орлова во второй раз стала мамой. Первое фото с дочкой, сделанное сразу после родов, появилось в её социальных сетях. Девочку назвали Аней.

Напомним, что сплетники так и не дали 45-летней звезде насладиться ожиданием второго ребёнка. Орлова рассекретила интересное положение в сентябре, опубликовав запись с пляжа, на которой отчётливо виден округлившийся живот. Тогда казалось, что за будущую дважды мамочку все только радуются, но хейтеры не упустили возможности посплетничать и выдвинули версию, что Орлова не беременна вовсе. В Сети стали распространять слухи, что малыша Ольге и её супругу родит суррогатная мать, а сама артистка носит накладной живот.