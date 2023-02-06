"Европа устала": Депутат объяснил, почему Зеленскому не дали выступить в Сан-Ремо
Депутат Чернышов объяснил отказ Зеленскому выступать в Сан-Ремо усталостью Европы от Киева
Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо не является подходящим поводом для очередного видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, который только и занят поиском известности и выпрашиванием у Запада денег и оружия. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Борис Чернышов. Комментируя отказ организаторов дать украинскому лидеру слово на конкурсе, парламентарий отметил, что европейцы попросту уже устали от сериала под названием "Украина".
"Наконец-то Европа устала от сериала "Украина", который пытается просунуть каждый свой трейлер на любое культурное спортивное или любое иное мероприятие. Сан-Ремо не может быть политической выходкой, это культурный феномен, который десятилетиями отражает вопросы, связанные с культурой и искусством. <...> А мертвецкая позиция некоторых политиков абсолютно не связана с теми условиями и той программой, которая есть у таких фестивалей с богатой историей", — пояснил Чернышов.
Напомним, фестиваль в Сан-Ремо должен состояться 11 февраля, ранее организаторы обещали Зеленскому позволить обратиться к участникам концерта, но теперь внезапно передумали. Кстати, ранее итальянский вице-премьер Маттео Сальвини высказался против того, чтобы украинский лидер выступал на фестивале. Он пошутил, что не знает, как поёт Зеленский, но у него другие музыкальные предпочтения.
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