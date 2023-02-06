"Европа устала": Депутат объяснил, почему Зеленскому не дали выступить в Сан-Ремо

Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо не является подходящим поводом для очередного видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, который только и занят поиском известности и выпрашиванием у Запада денег и оружия. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Борис Чернышов. Комментируя отказ организаторов дать украинскому лидеру слово на конкурсе, парламентарий отметил, что европейцы попросту уже устали от сериала под названием "Украина".

"Наконец-то Европа устала от сериала "Украина", который пытается просунуть каждый свой трейлер на любое культурное спортивное или любое иное мероприятие. Сан-Ремо не может быть политической выходкой, это культурный феномен, который десятилетиями отражает вопросы, связанные с культурой и искусством. <...> А мертвецкая позиция некоторых политиков абсолютно не связана с теми условиями и той программой, которая есть у таких фестивалей с богатой историей", — пояснил Чернышов.