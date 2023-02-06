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6 февраля, 18:48

Кирби: США не планируют возвращать КНР обломки сбитого аэростата

Вашингтон не намерен возвращать Пекину обломки сбитого аэростата. Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мне неизвестно ни о каких таких намерениях или планах", — отметил он.

Политолог предрёк обострение отношений между КНР и США после ситуации с аэростатом

Политолог предрёк обострение отношений между КНР и США после ситуации с аэростатом

Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил некий разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Позднее Китай официально признал, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аэростат. В ответ на это власти Китая подготовили Вашингтону представление и выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.

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Getty Images / Peter Zay / Anadolu Agency

Никита Осипов

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