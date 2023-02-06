Кирби: США не планируют возвращать КНР обломки сбитого аэростата
Вашингтон не намерен возвращать Пекину обломки сбитого аэростата. Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Мне неизвестно ни о каких таких намерениях или планах", — отметил он.
Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил некий разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Позднее Китай официально признал, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аэростат. В ответ на это власти Китая подготовили Вашингтону представление и выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
Новости
Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей для порнографии
сегодня в 18:47
"Потенциал востребован внутри страны": В ГД объяснили отказ большинства российских айтишников от релокации
сегодня в 18:44
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для ликвидации последствий землетрясения
сегодня в 18:38
Getty Images / Peter Zay / Anadolu Agency