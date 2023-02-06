"Потенциал востребован внутри страны": В ГД объяснили отказ большинства российских айтишников от релокации

Уход иностранных игроков с российского рынка открыл новые возможности для отечественных IT-специалистов. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил глава Комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Комментируя недавнее исследование НИУ ВШЭ, согласно которому большинство российских айтишников не планируют релокацию, парламентарий заявил, что треть специалистов, уехавших из РФ после начала спецоперации, уже вернулись в страну.

"На протяжении многих лет наши IT-специалисты были востребованы на международном рынке. Это ещё раз доказывает качество подготовки на уровне среднего образования и высшей школы. Сегодня этот потенциал будет востребован внутри страны. В условиях, когда бигтех буквально душил своей мощью и неконкурентными преимуществами, маленьким стартапам было сложно, а зачастую и невозможно конкурировать. Уход иностранных компаний дал зелёный свет многим нашим разработчикам и IT-предпринимателям. Уверен, наши разработчики этой возможностью воспользуются", — отметил Хинштейн.

Также удержанию IT-специалистов помогают беспрецедентные меры поддержки со стороны государства. Речь идёт о льготной системе кредитования и отсрочке от армии. В целом сейчас, по словам парламентария, неоправданная паника, спровоцированная фейками, которые, в частности, скомпилировали украинские СМИ, уже сменилась трезвой оценкой ситуации.

В свою очередь депутат ГД Антон Немкин в беседе с Лайфом отметил, что результаты опроса НИУ ВШЭ отражают актуальную ситуацию и дают интересную почву для размышлений. Парламентарий отметил, что всех уехавших айтишников можно поделить на две принципиально различные группы. Меньшая — это те, кто изначально работал в иностранных IT-проектах или в российских, которые заточены под западного потребителя, и такие специалисты уезжали зачастую в никуда. При этом самую большую часть составляют те, кто не уезжал из РФ, что доказывают результаты исследования НИУ ВШЭ. Именно эти специалисты и являются "главным интеллектуальным активом" страны, подчеркнул собеседник.

"Если твои таланты нужны, если ты можешь себя реализовать, то это мощнейший стимул оставаться и никуда не уезжать. И политика импортозамещения направлена в том числе как раз на то, чтобы наши IT-специалисты могли реализоваться здесь. <...> Люди видят, что дома у них есть условия для работы взамен неочевидным перспективам устройства в других странах", — резюмировал Немкин.