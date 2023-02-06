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Регион
Опубликовано 6 февраля 2023, 21:47

Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей для порнографии

Создателей и распространителей заведомо ложной информации о краже украинских детей россиянами необходимо найти и наказать. С таким призывом выступила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Речь идёт о фейках на тему якобы использования несовершеннолетних украинцев в порнографии.

"Очередной фейк из украинских телеграм-каналов: россияне крадут украинских детей для производства порнографии… Убеждена, что нужно искать и наказать производителей заведомо ложной информации. А детей мы всегда готовы защищать, и это подтверждено уже десятками случаев успешного взаимодействия наших сторон", — написала Москалькова.

Она указала, что информацию о якобы краже детей украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец аккуратно рекомендовал проверить, в отличие от своей предшественницы, "транслировавшей фейки направо и налево". После чего такие сведения им были публично опровергнуты. Сделал он это после проверки Национальной полицией Украины. Москалькова подчеркнула, что "торговля детьми с целью их сексуальной эксплуатации — крайне тяжкое преступление и за него предусматривается суровое наказание".

"Для столь серьёзных заявлений важны неоспоримые факты, однако разве это может остановить украинский конвейер фейков?" написала омбудсмен.

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Telegram-канал / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Арина Родионова
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