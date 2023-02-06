Гутерриш: Вероятность мирного урегулирования на Украине снижается

Вероятность, что украинский конфликт будет урегулирован мирно, снижается, а риск эскалации, наоборот, возрастает. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Генеральной Ассамблее всемирной организации по приоритетам деятельности на нынешний год.



"Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растёт. Я не боюсь, что мир слепо идёт к более масштабной войне. Он идёт к ней с широко открытыми глазами. Миру нужен мир. Мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — подчеркнул Гутерриш.

Он напомнил, что конфликты продолжаются и в других странах. По его оценкам, в целом на земле в них участвует порядка 2 млрд человек. В том числе речь идёт и о Ближнем Востоке, где пока не наблюдается перспектив урегулирования. Также Гутерриш упомянул Афганистан, где грубо нарушаются права женщин и происходят атаки террористов, Сахель, Мьянму, переживающую новый цикл насилия и репрессий, Гаити, где бандитские группировки "взяли в заложники целую страну".