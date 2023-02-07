Байден заявил, что США предупреждали Китай о возможном ответе на инцидент с аэростатом
Президент США Джо Байден заявил, что власти его страны чётко донесли до Китая, как Соединённые Штаты планировали ответить на инцидент с аэростатом. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
"Мы чётко донесли до Китая, что мы намеревались делать", — сказал президент США.
Джо Байден считает, что в той ситуации китайские власти поняли позицию Вашингтона по этому вопросу.
Как рассказывал Лайф, 3 февраля в США обнаружили якобы разведывательный воздушный шар над страной. Китай заявил, что это его гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили шар. В ответ на это власти Китая выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран.
Flickr / The White House