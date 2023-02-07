Украинским чиновникам запретили летать на вертолётах
На Украине чиновникам, занимающим высокие посты, до окончания расследования авиакрушения в Броварах запрещено летать на вертолётах. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко.
Он рассказал, что в стране идут проверки всех вертолётов, решено полностью пересмотреть систему безопасности полётов. С моделями Airbus 225, одна из которых и разбилась под Киевом, на аэродромах работают специалисты.
"Мы запретили сейчас передвигаться руководителям на вертолётах, только автомобильным транспортом, пока не будет закончено расследование и мы точно не будем знать причины этой авиакатастрофы", — приводит слова Клименко украинское издание "Страна".
По его мнению, проверки могут потребовать ещё месяц или два. Украинским специалистам помогают иностранные. Рассматривается не только версия технической неисправности.
Напомним, 18 января в городе Бровары между детским садом и жилым домом упал вертолёт. На борту находились глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы вскоре назвали в ведомстве, лишившемся руководителя.
Telegram / "Реальный Киев"