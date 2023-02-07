Украинским чиновникам запретили летать на вертолётах

На Украине чиновникам, занимающим высокие посты, до окончания расследования авиакрушения в Броварах запрещено летать на вертолётах. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко.

Он рассказал, что в стране идут проверки всех вертолётов, решено полностью пересмотреть систему безопасности полётов. С моделями Airbus 225, одна из которых и разбилась под Киевом, на аэродромах работают специалисты.

"Мы запретили сейчас передвигаться руководителям на вертолётах, только автомобильным транспортом, пока не будет закончено расследование и мы точно не будем знать причины этой авиакатастрофы", — приводит слова Клименко украинское издание "Страна".