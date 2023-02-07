На Кубани мальчик получил колото-резаные раны за семейным ужином

В Краснодарском крае малолетний мальчик попал в больницу с колото-резаными ранами, которые он получил во время семейного ужина. Как сообщили в региональном СУ СКР, случилось это в Новокубанске, а отправлен был ребёнок в одно из медучреждений Армавира.

"Вечером 5 февраля 2023 года из города Новокубанска в лечебное учреждение Армавира был доставлен малолетний мальчик с непроникающим колото-резаным повреждением в области грудной клетки", — сообщает ведомство.

При этом не поясняется, каким образом мальчик получил такие травмы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью ребёнка (п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ). Жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

"В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться их законные права и интересы", — добавили в СУ СКР.