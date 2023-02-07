Овечкин назвал напиток, который пьёт даже во время матчей

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" российский хоккеист Александр Овечкин во время матчей пьёт колу из своей бутылки. Об этом он рассказал в интервью ESPN. В целом же его рацион довольно однообразен.

По словам спортсмена, в Вашингтоне он обычно ест спагетти с соусами. Питание на выездах могут разбавлять салаты, супы и курица с пармезаном, добавленная в те же спагетти. Что касается выбора напитка во время матча, его Овечкину посоветовал массажист.

"В первый сезон мой массажист, он был профессиональным марафонцем, сказал мне, что для энергии пьют колу. Не знаю, даёт ли она энергию, но вроде работает", — передаёт "Чемпионат" слова Овечкина в интервью ESPN.

За плечами Овечкина в этом сезоне 32 заброшенные шайбы, а также 22 результативные передачи в 52 матчах. За весь карьерный период он забросил 812 шайб, заняв вторую позицию в листе снайперов за всю историю.