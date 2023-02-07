Российские спасатели прилетели в Турцию на трёх вертолётах

В Турцию прибыли самолёты со спасателями МЧС России, которые будут помогать в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В аэропорту города Адана приземлились два Ил-76 и Ан-148.

"Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до четырёх с половиной метров, георадары и тепловизоры", — говорится в телеграм-канале МЧС РФ.

Отряд спасателей "Центроспас" готов круглосуточно работать на нескольких участках одновременно. В России таких подразделений три — больше, чем в любой другой стране. Также в аэромобильную группировку включены кинологи с опытом поиска пострадавших в разрушенных зданиях.

"В зоне ЧС будет развёрнут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками", — добавили в МЧС.