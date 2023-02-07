На съезде с МКАД опрокинулся грузовик с мясом
В Москве опрокинулся грузовик, который перевозил мясо. Случилось это на съезде с МКАД на шоссе Энтузиастов. Как узнал Лайф, водитель погиб.
Фура перевозила свиные туши. Что стало причиной смертельной аварии, теперь предстоит выяснить полиции. Судя по видео с места ЧП, полученному Лайфом, затора ДТП не вызвало. Грузовик лёг чётко на обочину.
Как рассказывал Лайф, ранее школьный автобус попал в ДТП с участием двух бензовозов на Сахалине, два ребёнка пострадали.