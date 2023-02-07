Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 03:27

На съезде с МКАД опрокинулся грузовик с мясом

В Москве опрокинулся грузовик, который перевозил мясо. Случилось это на съезде с МКАД на шоссе Энтузиастов. Как узнал Лайф, водитель погиб.

На съезде с МКАД опрокинулся грузовик с мясом. Видео прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Фура перевозила свиные туши. Что стало причиной смертельной аварии, теперь предстоит выяснить полиции. Судя по видео с места ЧП, полученному Лайфом, затора ДТП не вызвало. Грузовик лёг чётко на обочину.

Слишком большой внедорожник: Шварценеггер опять устроил аварию, но повёл себя как джентльмен

Слишком большой внедорожник: Шварценеггер опять устроил аварию, но повёл себя как джентльмен

Как рассказывал Лайф, ранее школьный автобус попал в ДТП с участием двух бензовозов на Сахалине, два ребёнка пострадали.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров