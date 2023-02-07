Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг раскритиковал очередные требования бывшего посла Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Украины Андрея Мельника. Тот призвал Запад отправить Киеву больше оружия, в том числе истребители.

"Но худшими военными преступниками на сегодняшний день являются должностные лица исполнительной власти США, которые начали незаконную прокси-войну против России в 2014 году или ранее", — добавил Янг.

Он также причислил к военным преступникам миллиардеров, которые на Украине назначили на влиятельные посты нужных им людей. Американского политика возмутило, что Мельник призвал западные страны поставить Киеву боевые самолёты и субмарину, чтобы "победить" флот России.