В Хабаровском крае тигр-вандал попался с поличным

В Дурминском лесоохотхозяйстве, что в Хабаровском крае, один тигр стал вести себя как вандал. Он повадился воровать и уничтожать фотоловушки, при помощи которых учёные наблюдают за животными. Две он попросту разломал и оставил на месте "преступления" то, что от них осталось.

Фотоловушка сняла тигра перед тем, как была разрушена. Фото © Telegram / "Центр "Амурский тигр"

"На одной камере сохранилась карта памяти, благодаря чему у нас есть возможность посмотреть поближе на того, кто сломал аппаратуру", — пишет телеграм-канал "Центр "Амурский тигр".

Уничтоженная тигром фотоловушка. Фото © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Ещё одну ловушку тигр забрал. Куда именно он её уволок, сказать сложно. Очевидно, много времени на "кражу" он не потратил, просто срезал когтем ремень, которым устройство крепилось к дереву. Оказалось, что в лесохозяйстве знают, кто именно прихватил камеру. Это "старшенький" тигрицы по кличке Желтобокая из предыдущего помёта.