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7 февраля, 02:12

В Хабаровском крае тигр-вандал попался с поличным

В Хабаровске тигр-вандал украл несколько фотоловушек

<p>Тигр в Хабаровском крае повадился портить и воровать фотоловушки. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/amurtigercenter" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр "Амурский тигр"</a></p>

Тигр в Хабаровском крае повадился портить и воровать фотоловушки. Фото © Telegram / Центр "Амурский тигр"

В Дурминском лесоохотхозяйстве, что в Хабаровском крае, один тигр стал вести себя как вандал. Он повадился воровать и уничтожать фотоловушки, при помощи которых учёные наблюдают за животными. Две он попросту разломал и оставил на месте "преступления" то, что от них осталось.

Фотоловушка сняла тигра перед тем, как была разрушена. Фото © Telegram / "Центр "Амурский тигр"

Фотоловушка сняла тигра перед тем, как была разрушена. Фото © Telegram / "Центр "Амурский тигр"

"На одной камере сохранилась карта памяти, благодаря чему у нас есть возможность посмотреть поближе на того, кто сломал аппаратуру", — пишет телеграм-канал "Центр "Амурский тигр".

Уничтоженная тигром фотоловушка. Фото © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Уничтоженная тигром фотоловушка. Фото © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Ещё одну ловушку тигр забрал. Куда именно он её уволок, сказать сложно. Очевидно, много времени на "кражу" он не потратил, просто срезал когтем ремень, которым устройство крепилось к дереву. Оказалось, что в лесохозяйстве знают, кто именно прихватил камеру. Это "старшенький" тигрицы по кличке Желтобокая из предыдущего помёта.

В Хабаровском крае поймали кошмарившего местных жителей тигра

В Хабаровском крае поймали кошмарившего местных жителей тигра

Ранее в Управлении охотничьего хозяйства по Хабаровскому краю сообщили об обнаружении трупа амурского тигра. Животное было истощено, вероятно, из-за сокращения кормовой базы.

Анатолий Симоненко

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